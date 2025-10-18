ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зупинитися там, де зараз: Зеленський підтримав слова Трампа про війну в Україні

Субота 18 жовтня 2025 00:23
UA EN RU
Зупинитися там, де зараз: Зеленський підтримав слова Трампа про війну в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова лідера США Дональда Трампа про необхідність зупинити війну, наголосивши, що готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, я думаю, ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Трамп правий - важливо це зупинити, а потім почати розмову", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що після зупинки бойових дій потрібно переходити до переговорів між різними групами й лідерами для напрацювання довготривалого миру.

"Я погоджуюся з Трампом, що обидві сторони мають зупинитися, але питання в Путіні (російський диктатор Володимир Путін - ред). Не ми розпочинали цю війну", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що "готовий до будь-яких форматів, які можуть наблизити Україну до миру".

Зустріч у Білому домі та заява Трампа про наступ

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час спільної заяви для преси Зеленський наголосив на потребі України в ракетах Tomahawk та запропонував Сполученим Штатам укласти збройову угоду.

Перед зустріччю Трамп заявляв, що планує обговорити з Зеленським хід війни та наміри України щодо можливого наступу на фронті.

"Ми говоритимемо з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", - заявив Трамп.

Американський лідер уточнив, що Київ хотів би розпочати наступальні дії, і що він особисто ухвалить рішення з цього приводу.

ЗМІ також писали, що Трамп перед зустріччю повідомив, що Київ хоче перейти в наступ.

Про що говорили Зеленський та Трамп і які результати зустрічі, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів