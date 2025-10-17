ua en ru
Зеленський запропонував Трампу "тисячі дронів" в обмін на Tomahawk

США, П'ятниця 17 жовтня 2025 21:10
UA EN RU
Зеленський запропонував Трампу "тисячі дронів" в обмін на Tomahawk Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський запропонував американському колезі Дональду Трампу "тисячі дронів" в обмін на ракети "Томагавк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зеленський заявив, що Україна може надати Сполученим Штатам "тисячі дронів", якщо Вашингтон дозволить їй використовувати ракети Tomahawk.

"Ось чому ми можемо співпрацювати, ми можемо посилити американське виробництво. Ми маємо велику пропозицію щодо наших дронів", - заявив український президент.

Трамп відповів ствердно на запитання, чи зацікавить його така угода.

"Так, зацікавить. Зараз ми маємо багато дронів. Ми виробляємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших, і вони [Україна] виробляють дуже хороші дрони", - підкреслив президент США.

Tomahawk для України

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо далекобійних ракет "Томагавк". Він повідомив, що у Сполучених Штатів багато цих ракет, проте вони потрібні самій країні.

Зазначимо, за словами радника російського диктатора Юрія Ушакова, російський диктатор казав, що "Томагавки" "не змінять ситуацію на фронті", проте "завдадуть шкоди відносинам Росії і США".

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони США розробило план продажу або передання Україні далекобійних ракет "Томагавк" на випадок, якщо Дональд Трамп дасть на це "зелене світло".

Український лідер Володимир Зеленський двічі поспіль у телефонних розмовах з Дональдом Трампом піднімав тему "Томагавків". Після переговорів Зеленський зазначав, що остаточне рішення про передачу ракет Трамп ще не ухвалив.

На думку директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США можуть передати Україні лише від 20 до 50 таких ракет, і вони навряд чи змінять динаміку війни.

Детальніше про те, чи передадуть США ракети Україні та що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

