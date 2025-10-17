США не хочуть ескалації: Зеленський після зустрічі з Трампом не говоритиме про "Томагавки"
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорювали питання далекобійної зброї. Але публічно про це говорити не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Ми говорили про далекобійну зброю, але ми вирішили, що ми не будемо говорити про це. США не хочуть ескалації, тому ми вирішили, що обійдемося без відповідей на це", - сказав президент.
Зеленський підтвердив, що питання "Томагавків" обговорювалося.
"Трамп має розуміти, що Томагавки нам теж потрібні. Ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим. Я не можу поділитися деталями, можете поставити ці питання американській стороні", - додав він.
Зеленський також сказав, що обговорив з Трампом питання ППО. Позитивний сигнал полягає в тому, що ми будемо працювати, повідомив він.
Новина доповнюється...
Зустріч у Білому домі
Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі.
На брифінгу Зеленський запропонував Трампу "тисячі дронів" в обмін на ракети "Томагавк".
Після цього відбулася двостороння зустріч Зеленського з Трампом.
Зеленський перебував у Білому домі приблизно дві з половиною години - значно довше, ніж планувалося.
Напередодні Трамп зробив неоднозначну заяву про далекобійні ракети "Томагавк". Він повідомив, що у Сполучених Штатів багато цих ракет, проте вони потрібні самій країні.