Трамп відреагував на мрії Москви про тунель між США і Росією

Президент США Дональд Трамп вважає ідею про зведення тунелю між американською та російською територіями "цікавою".

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тунель із Росії в Аляску. Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув", - зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що на Алясці нещодавно побудували гарну дорогу, яка дасть доступ до безлічі корисних копалин.

"І в нас є частка в цьому проєкті, непогана частка власності, тому що саме ми зробили його можливим", - уточнив президент США.

Пізніше він запитав президента України, що він думає про таку ініціативу Москви.

"Я не задоволений нею", - коротко відповів Зеленський.