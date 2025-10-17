ua en ru
Головна » Новини » Політика

Трамп відреагував на мрії Москви про тунель між США і Росією

Вашингтон, П'ятниця 17 жовтня 2025 21:34
UA EN RU
Трамп відреагував на мрії Москви про тунель між США і Росією Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає ідею про зведення тунелю між американською та російською територіями "цікавою".

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тунель із Росії в Аляску. Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув", - зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що на Алясці нещодавно побудували гарну дорогу, яка дасть доступ до безлічі корисних копалин.

"І в нас є частка в цьому проєкті, непогана частка власності, тому що саме ми зробили його можливим", - уточнив президент США.

Пізніше він запитав президента України, що він думає про таку ініціативу Москви.

"Я не задоволений нею", - коротко відповів Зеленський.

Тунель між Росією і США

Нагадаємо, раніше спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв запропонував звести так званий "тунель Путіна-Трампа", що має з'єднати США та Росію через Берингову протоку.

Дмитрієв запевняв, що такий тунель нібито можна побудувати за 8 років, витративши на нього 8 млрд доларів, якщо використовувати технології компанії Ілона Маска The Boring Company.

За його словами, такий проєкт нібито "відкриває шлях для спільної розробки ресурсів".

Спецпредставник Путіна додав, що таким чином США і Росія можуть "уперше з'єднати континенти".

