Трамп заявив про важливість завершити війну в Україні й оголосити про перемогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі Truth Social.

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою, але я сказав йому, так само як і рішуче порадив президенту Путіну: настав час зупинити вбивства й укласти угоду!", - написав американський лідер.

Трамп підкреслив, що "досить кровопролиття, коли межі територій визначаються війною та відвагою" і "вони (Україна та РФ. - ред.) повинні зупинитися там, де зараз стоять".

"Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких колосальних і непосильних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - досить, повертайтеся додому до своїх родин у мирі!", - підкреслив Трамп.