Трамп заявив про важливість завершити війну в Україні й оголосити про перемогу
Президент США Дональд Трамп заявив про важливість зупинити вбивства й укласти угоду про завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі Truth Social.
"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою, але я сказав йому, так само як і рішуче порадив президенту Путіну: настав час зупинити вбивства й укласти угоду!", - написав американський лідер.
Трамп підкреслив, що "досить кровопролиття, коли межі територій визначаються війною та відвагою" і "вони (Україна та РФ. - ред.) повинні зупинитися там, де зараз стоять".
"Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких колосальних і непосильних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - досить, повертайтеся додому до своїх родин у мирі!", - підкреслив Трамп.
Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні.
У п'ятницю, 17 жовтня, глава держави провів зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.
Однією з тем переговорів була передача Україні американської далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk.
За підсумками зустрічі, Трамп заявив, що йому спільно з Україною вдасться схилити Путіна до завершення війни.
Він висловив сподівання, що США вдасться завершити війну без поставок Києву далекобійних ракет Tomahawk.
Трамп не турбується через спроби Путіна "виграти для себе час" і вважає, що в цьому немає "нічого страшного".
