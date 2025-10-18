ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп заявив про важливість завершити війну в Україні й оголосити про перемогу

США, Субота 18 жовтня 2025 00:13
UA EN RU
Трамп заявив про важливість завершити війну в Україні й оголосити про перемогу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп заявив про важливість зупинити вбивства й укласти угоду про завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі Truth Social.

"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою, але я сказав йому, так само як і рішуче порадив президенту Путіну: настав час зупинити вбивства й укласти угоду!", - написав американський лідер.

Трамп підкреслив, що "досить кровопролиття, коли межі територій визначаються війною та відвагою" і "вони (Україна та РФ. - ред.) повинні зупинитися там, де зараз стоять".

"Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких колосальних і непосильних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - досить, повертайтеся додому до своїх родин у мирі!", - підкреслив Трамп.

Трамп заявив про важливість завершити війну в Україні й оголосити про перемогу

Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні.

У п'ятницю, 17 жовтня, глава держави провів зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Однією з тем переговорів була передача Україні американської далекобійної зброї, зокрема ракет Tomahawk.

За підсумками зустрічі, Трамп заявив, що йому спільно з Україною вдасться схилити Путіна до завершення війни.

Він висловив сподівання, що США вдасться завершити війну без поставок Києву далекобійних ракет Tomahawk.

Трамп не турбується через спроби Путіна "виграти для себе час" і вважає, що в цьому немає "нічого страшного".

Детальніше про зустріч лідерів у Білому домі, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
"Томагавки", Путін та шлях до миру. Про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів