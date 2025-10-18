Зеленський про "обмін територіями": це буде складний етап переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання "обміну територій" чутливе і буде складним етапом переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції глави держави.

"Це питання територій чутливе. І ви побачите, що це буде складний етап переговорного процесу. Але я впевнений, що переговори будуть", - резюмував глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна розуміє пропозицію росіян про "обмін територіями". Водночас президент не впевнений, що російська сторона змінила позицію, оскільки не було зустрічей, щоб зрозуміти це.

Зустріч із Трампом та інші заяви Зеленського

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Білого дому, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Їхня зустріч тривала понад дві години.

Пізніше, коли глава держави покинув Білий дім, він провів телефонну розмову з європейськими лідерами, а потім дав прес-конференцію журналістам.

Під час спілкування з пресою Зеленський заявив, що найскладнішим питанням у контексті переговорів є території. Також він зазначив, що Україна не може нічого узгоджувати з РФ без припинення вогню.

"Наша позиція - спочатку припинення вогню, щоб ми могли поговорити і зрозуміти позиції. Я думаю, Трамп це розуміє. Оскільки найскладніше питання все одно стосуватиметься територій", - сказав Зеленський.

Відзначимо, що Росія вже кілька разів відкидала можливість припинення вогню з Україною без додаткових умов. При цьому Київ неодноразово підтверджував готовність до безумовного і всеосяжного перемир'я, щоб почати реальні переговори про мир.