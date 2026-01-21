Тимошенко заявила про намір звернутися до прокуратури щодо дій НАБУ

За її словами, сторона захисту очікувала, що суд врахує надані аргументи та докази, які, на її думку, свідчать про порушення під час розслідування.

Юлія Тимошенко також заявила, що не погоджується з рішенням суду та вважає справу політично мотивованою.

Вона наголосила, що докази, використані в провадженні, сторона захисту вважає неналежними.

Крім того, лідерка "Батьківщини" зазначила, що рішення про накладення арешту на кошти та майно, на її переконання, є безпідставним.

За її словами, це рішення буде оскаржене в апеляційному порядку.

"Ми переконані, що жодних підстав для накладення арешту на кошти і майно немає, і ми оскаржуватимемо це в апеляційному порядку", - резюмувала лідерка "Батьківщини".