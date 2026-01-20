Зеленський відреагував на справу НАБУ щодо Тимошенко

Президент Володимир Зеленський відреагував на провадження НАБУ щодо лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, заявивши, що не вбачає в цій справі "зв’язку з виборами", як про це заявляє сама підозрювана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, у відповіді на питання журналістів.

"Чесно кажучи, я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні, я не пам'ятаю, що там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то я не бачу як це пов'язане з виборами в Україні, якщо чесно", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що, з огляду на оприлюднені відео та деталі слідства, йдеться радше про чергову спробу вплинути на монобільшість у Верховній Раді.

"Це не перший раз, я в це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", - сказав президент.

Що відомо про справу НАБУ щодо Тимошенко

13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівниці однієї з фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у підкупі нардепів за голосування або неголосування щодо законопроєктів.

Ім’я фігурантки офіційно не називалося, однак обставини справи вказували на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Дії підозрюваної попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України, що передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

У межах розслідування в офісі партії "Батьківщина" провели обшуки, а 14 січня Тимошенко вручили підозру. Цю інформацію підтвердила РБК-Україна речниця САП Ольга Постолюк.

НАБУ також оприлюднило аудіозаписи, на яких чути жіночий голос із вказівками щодо голосувань у парламенті. Юлія Тимошенко заперечує причетність до цих записів і називає справу "політично вмотивованою".