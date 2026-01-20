Зеленський відреагував на справу НАБУ щодо Тимошенко
Президент Володимир Зеленський відреагував на провадження НАБУ щодо лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, заявивши, що не вбачає в цій справі "зв’язку з виборами", як про це заявляє сама підозрювана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, у відповіді на питання журналістів.
"Чесно кажучи, я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні, я не пам'ятаю, що там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то я не бачу як це пов'язане з виборами в Україні, якщо чесно", - сказав Зеленський.
Зеленський наголосив, що, з огляду на оприлюднені відео та деталі слідства, йдеться радше про чергову спробу вплинути на монобільшість у Верховній Раді.
"Це не перший раз, я в це вже говорив. Напевно, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", - сказав президент.
Що відомо про справу НАБУ щодо Тимошенко
13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівниці однієї з фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у підкупі нардепів за голосування або неголосування щодо законопроєктів.
Ім’я фігурантки офіційно не називалося, однак обставини справи вказували на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.
Дії підозрюваної попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України, що передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.
У межах розслідування в офісі партії "Батьківщина" провели обшуки, а 14 січня Тимошенко вручили підозру. Цю інформацію підтвердила РБК-Україна речниця САП Ольга Постолюк.
НАБУ також оприлюднило аудіозаписи, на яких чути жіночий голос із вказівками щодо голосувань у парламенті. Юлія Тимошенко заперечує причетність до цих записів і називає справу "політично вмотивованою".
15 січня САП звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн гривень.
Наступного дня Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави 33 млн гривень та поклав на нардепку низку процесуальних обов’язків, зокрема прибувати до НАБУ, не виїжджати за межі Київської області, здати закордонний паспорт і не спілкуватися з окремими депутатами.
Тимошенко заявила про намір оскаржити рішення суду. За інформацією джерел РБК-Україна, станом на ранок за неї вже внесли 13,7 млн гривень застави.