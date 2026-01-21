ВАКС частково арештував майно Тимошенко
Вищий антикорупційний суд з третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів про арешт майна очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Рішенням суду арешт накладено на гаражі та автомобілі, що належать чоловікові нардепки - Олександру Тимошенку. Водночас рахунки очільниці "Батьківщини" залишилися без обмежень.
Під час засідання суд розглядав два окремі клопотання: щодо арешту майна Тимошенко, а також щодо речей, вилучених правоохоронцями під час обшуків.
На початку слухання адвокат Олександр Готін надав суду декларації про доходи його підзахисної з 2015 року. Також він заявив, що об’єднання двох клопотань в одне провадження є неправомірним і навів аргументи на користь цієї позиції.
Прокурор, своєю чергою, зазначив, що розгляд клопотань окремо може свідчити про затягування судового процесу.
Після заслуховування сторін суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог обвинувачення та ухвалив арешт майна чоловіка народної депутатки.
Справа НАБУ проти Тимошенко
13 січня НАБУ та САП заявили про викриття очільниці однієї з парламентських фракцій, яку підозрюють у підкупі народних депутатів з метою впливу на голосування у Верховній Раді. Ім’я підозрюваної офіційно не озвучували, однак деталі справи вказували на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.
Попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
У межах досудового розслідування правоохоронці провели обшуки в офісі партії "Батьківщина". 14 січня Тимошенко повідомили про підозру, що підтвердила речниця САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна.
Також НАБУ оприлюднило аудіоматеріали, на яких зафіксовано жіночий голос із вказівками щодо голосувань у парламенті. Тимошенко заперечила свою причетність до записів і назвала кримінальне провадження політично вмотивованим.
15 січня САП звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн гривень.
16 січня Вищий антикорупційний суд визначив для народної депутатки запобіжний захід у вигляді застави 33 млн гривень і зобов’язав її виконувати низку процесуальних обов’язків, зокрема з’являтися за викликом до НАБУ, не залишати межі Київської області, здати закордонний паспорт та утриматися від спілкування з окремими народними депутатами.
Юлія Тимошенко заявила про намір оскаржити рішення суду. За даними джерел РБК-Україна, станом на ранок за неї вже внесли 13,7 млн гривень застави.