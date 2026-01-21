Тимошенко заявила про намір звернутися до прокуратури щодо дій НАБУ
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що в Україні не забезпечується належний рівень правосуддя. Тому представники політсили мають намір звернутися до прокуратури із заявою щодо дій НАБУ та САП у межах кримінального провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву.
За її словами, сторона захисту очікувала, що суд врахує надані аргументи та докази, які, на її думку, свідчать про порушення під час розслідування.
Юлія Тимошенко також заявила, що не погоджується з рішенням суду та вважає справу політично мотивованою.
Вона наголосила, що докази, використані в провадженні, сторона захисту вважає неналежними.
Крім того, лідерка "Батьківщини" зазначила, що рішення про накладення арешту на кошти та майно, на її переконання, є безпідставним.
За її словами, це рішення буде оскаржене в апеляційному порядку.
"Ми переконані, що жодних підстав для накладення арешту на кошти і майно немає, і ми оскаржуватимемо це в апеляційному порядку", - резюмувала лідерка "Батьківщини".
Справа НАБУ щодо Тимошенко
Як повідомлялось, 21 січня ВАКС з третьої спроби частково задовольнив клопотання прокурорів про арешт майна очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі народних депутатів під час голосувань у Верховній Раді.
Днем раніше, коментуючи справу щодо Тимошенко, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вбачає в цій справі "зв’язку з виборами", як про це заявляє сама підозрювана.
При цьому 19 січня Тимошенко заявила про політичну вмотивованість судового процесу, у межах якого розглядається справа за участі антикорупційних органів.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня в партійному офісі "Батьківщини" відбулися слідчі дії, які підтвердила лідерка партії Юлія Тимошенко, категорично відкинувши звинувачення нібито у підкупі народних депутатів.
Вже пізніше цього ж дня стало відомо, що лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко вручили підозру.
Крім того, в НАБУ оприлюднили матеріали прослуховування нардепа.
Додамо, що ввечері 13 січня стало відомо, що лідер однієї з фракцій в Раді пропонував нардепам неправомірну вигоду за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.