Тимошенко закликала створити коаліцію та уряд національної єдності

Нардепка закликала владу та парламентські фракції до спільних дій, підкресливши важливість консолідації.

"Ми закликаємо президента та всі фракції парламенту до єдності, щоб вивести з кризи всі системи нашого життя, стабілізувати ситуацію на фронті та якісно провести мирні переговори", - зазначила вона.

За словами Тимошенко, країна стикається з високим рівнем корупції та "управлінським хаосом", наслідки яких відчувають громадяни. Очільниця "Батьківщини" вважає, що це позначається і на ситуації на фронті, і може вплинути на подальші переговори про мир.

"Те, що зараз відбувається, відчуває кожна людина на своєму житті. Ми не сприймаємо кадрові тасування як вихід із кризи. Якщо ми відповідальні люди, ми зобов’язані ухвалити рішення про об'єднання і вивести країну з хаосу", - заявила Юлія Тимошенко.