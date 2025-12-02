RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Тимошенко призвала создать коалицию и правительство национального единства

Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко настаивает на необходимости политического единства для преодоления кризиса в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимошенко.

Нардеп призвала власть и парламентские фракции к совместным действиям, подчеркнув важность консолидации.

"Мы призываем президента и все фракции парламента к единству, чтобы вывести из кризиса все системы нашей жизни, стабилизировать ситуацию на фронте и качественно провести мирные переговоры", - отметила она.

По словам Тимошенко, страна сталкивается с высоким уровнем коррупции и "управленческим хаосом", последствия которых испытывают граждане. Глава "Батькивщины" считает, что это сказывается и на ситуации на фронте, и может повлиять на дальнейшие переговоры о мире.

"То, что сейчас происходит, испытывает каждый человек на своей жизни. Мы не воспринимаем кадровые перетасовки как выход из кризиса. Если мы ответственные люди, мы обязаны принять решение об объединении и вывести страну из хаоса", - заявила Юлия Тимошенко.

В Раде требуют отставки Кабмина

Напомним, оппозиция сегодня, 2 декабря, заблокировала трибуну в Верховной Раде, требуя отставки правительства.

Это произошло на впервые за последние недели. Так, 18 ноября в Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министров энергетики юстиции на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме". Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировал трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

Тогда же лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее команда инициирует сбор подписей за отставку правительства. Также она призвала парламент взять ответственность за ситуацию в стране.

