Тимошенко призвала создать коалицию и правительство национального единства

Нардеп призвала власть и парламентские фракции к совместным действиям, подчеркнув важность консолидации.

"Мы призываем президента и все фракции парламента к единству, чтобы вывести из кризиса все системы нашей жизни, стабилизировать ситуацию на фронте и качественно провести мирные переговоры", - отметила она.

По словам Тимошенко, страна сталкивается с высоким уровнем коррупции и "управленческим хаосом", последствия которых испытывают граждане. Глава "Батькивщины" считает, что это сказывается и на ситуации на фронте, и может повлиять на дальнейшие переговоры о мире.

"То, что сейчас происходит, испытывает каждый человек на своей жизни. Мы не воспринимаем кадровые перетасовки как выход из кризиса. Если мы ответственные люди, мы обязаны принять решение об объединении и вывести страну из хаоса", - заявила Юлия Тимошенко.