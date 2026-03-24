Tesla "перекинула" Peugeot на Берестейському проспекті в Києві: фото та деталі аварії

Сьогодні зранку, 24 березня, у Києві на Берестейському проспекті сталась аварія за участі Tesla та Peugeot. В результаті ДТП є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Києва.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються, частково перекрито рух проспектом.

Повідомляється, що, за попередньою інформацією, відбулось зіткнення автомобілів Tesla та Peugeot, останній від удару перекинувся. Внаслідок зіткнення водії обох транспортних засобів та пасажир Peugeot отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Поліція з’ясовує обставини ДТП із потерпілими на Берестейському проспекті. Автопригода сталася сьогодні близько 8:20 у Шевченківському районі столиці", - зазначили у поліції.

