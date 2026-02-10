ua en ru
Маршрутка врізалася у фуру в Києві: є постраждалі, рух ускладнений (фото, відео)

Київ, Вівторок 10 лютого 2026 14:27
Маршрутка врізалася у фуру в Києві: є постраждалі, рух ускладнений (фото, відео) Ілюстративне фото: у Києві сталося ДТП з маршруткою та фурою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

На Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна ДТП за участю маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва та соцмережі.

Читайте також: Поліція назвала головні причини ДТП із постраждалими та їх кількість за рік

Де сталася аварія

Спочатку у мережі з'явились фото та відео аварії у Києві. Як вказано було у коментарях ДТП сталася в районі Шпалерного ринку.

На місці аварії працювали медики та правоохоронці.

Рух транспорту частково ускладнений

Згодом у поліції попередили, що через аварію рух транспорту ускладнений на ділянці Кільцевої дороги від вулиці Жмеринської у напрямку проспекту Берестейського.

Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування поїздок та обирати альтернативні маршрути.

Упрес-службі поліції Києва РБК-Україна розповіли, що станом на 14:15 було відомо про чотирьох постраждалих. Їх оглядали медики.

Резонансні ДТП

Нагадаємо, 25 січня на Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус, який перевозив дітей із Києва на відпочинок у Карпати, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.

Раніше, 17 січня, на Львівщині сталася ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення "Відень-Київ". У результаті зіткнення травмувалися пасажири, частину з них госпіталізували.

Крім того, 7 січня в Києві сталася масштабна аварія за участю 13 транспортних засобів, що суттєво ускладнило рух у напрямку Вишгорода.

Також 2 січня в Сумській області зіткнулися легковик і автомобіль екстреної медичної допомоги, внаслідок чого травми отримали п’ятеро осіб.

