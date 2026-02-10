Маршрутка врізалася у фуру в Києві: є постраждалі, рух ускладнений (фото, відео)

На Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна ДТП за участю маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва та соцмережі.

Де сталася аварія

Спочатку у мережі з'явились фото та відео аварії у Києві. Як вказано було у коментарях ДТП сталася в районі Шпалерного ринку.

На місці аварії працювали медики та правоохоронці.

Рух транспорту частково ускладнений

Згодом у поліції попередили, що через аварію рух транспорту ускладнений на ділянці Кільцевої дороги від вулиці Жмеринської у напрямку проспекту Берестейського.

Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування поїздок та обирати альтернативні маршрути.

Упрес-службі поліції Києва РБК-Україна розповіли, що станом на 14:15 було відомо про чотирьох постраждалих. Їх оглядали медики.