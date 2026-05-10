ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios

01:54 10.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про зустріч?
aimg Едуард Ткач
Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios Фото: Стів Віткофф і Марко Рубіо (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У суботу держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані, щоб поговорити на тему угоди з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Поранений Хаменеї може вести переговори Ірану з США "з тіні", - CNN

Як відомо, США та Іран ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму про припинення війни та створення основи для більш детальних переговорів. Катар у цьому питанні відіграє ключову роль у посередництві між сторонами.

І хоч Пакистан від самого початку війни виступав як офіційний посередник між США та Іраном, але катарці діяли за лаштунками.

За словами джерел, зустріч (мабуть Рубіо і Віткоффа з прем'єром Катару) була присвячена обговоренню шляхів досягнення меморандуму про взаєморозуміння, який покладе край війні.

Одне з джерел сказало, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина і Саудівська Аравія працюють спільно, щоб домогтися угоди.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні угоди", - сказало джерело.

Що передувало

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що з прем'єром Катару зустрівся віцепрезидент США Джей Ді Венс. Чиновник мав негайно повернутися до Дохи, але змінив свої плани та вирушив до Маямі

Перебуваючи в Маямі, він зателефонував главі МЗС Саудівської Аравії, щоб обговорити посередницькі зусилля.

Також ми писали, що за даними The Wall Street Journal, уже наступного тижня представники США та Ірану можуть відновити переговори в Пакистані. Сторони працюватимуть над меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів на найближчий місяць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Марко Рубіо Стів Віткофф Іран Катар Сполучені Штати Америки
Новини
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"