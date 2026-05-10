Рубіо і Віткофф зустрілися з прем'єром Катару, щоб обговорити угоду з Іраном, - Axios
У суботу держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані, щоб поговорити на тему угоди з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як відомо, США та Іран ведуть переговори щодо односторінкового меморандуму про припинення війни та створення основи для більш детальних переговорів. Катар у цьому питанні відіграє ключову роль у посередництві між сторонами.
І хоч Пакистан від самого початку війни виступав як офіційний посередник між США та Іраном, але катарці діяли за лаштунками.
За словами джерел, зустріч (мабуть Рубіо і Віткоффа з прем'єром Катару) була присвячена обговоренню шляхів досягнення меморандуму про взаєморозуміння, який покладе край війні.
Одне з джерел сказало, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина і Саудівська Аравія працюють спільно, щоб домогтися угоди.
"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні угоди", - сказало джерело.
Що передувало
Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що з прем'єром Катару зустрівся віцепрезидент США Джей Ді Венс. Чиновник мав негайно повернутися до Дохи, але змінив свої плани та вирушив до Маямі
Перебуваючи в Маямі, він зателефонував главі МЗС Саудівської Аравії, щоб обговорити посередницькі зусилля.
Також ми писали, що за даними The Wall Street Journal, уже наступного тижня представники США та Ірану можуть відновити переговори в Пакистані. Сторони працюватимуть над меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів на найближчий місяць.