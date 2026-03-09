Кабмін дав два тижні на прискорення ремонту ключових трас: які дороги в пріоритеті
Кабмін дав завдання Мінрозвитку та Агенції відновлення за два тижні максимально наростити ремонт основних магістралей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Основний акцент – на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху", - зазначила Свириденко.
За її словами, до робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад. Вона також додала, що Мінрозвитку й Агенція відновлення отримали завдання протягом двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.
"Окремо розглянули фінансування. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд гривень. Також передбачено залучення додаткових коштів держбюджету й місцевих бюджетів та механізм державних гарантій", - додала глава уряду.
Відновлення доріг в Україні після зими
Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що загальна потреба на ремонт доріг становить 52 млрд гривень. Роботи проходитимуть у два етапи: перший завершиться у червні, а другий триватиме до жовтня.
Юлія Свириденко уточнила, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд гривень на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах. Ці кошти пройдуть через бюджет Міністерства оборони, оскільки йдеться про критично важливі евакуаційні шляхи.
Також ми писали, що Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.