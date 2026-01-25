На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми: є постраждалі
На Закарпатті через ожеледь мікроавтобус, який віз дітей з Києва на відпочинок до Карпат, раптово з’їхав з траси й перекинувся на бік. Відомо про сімох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Закарпатського центру екстреної медичної допомоги.
"Сьогодні о 8:36 на лінію 103 надійшов виклик: між Перечином та Зарічово мікроавтобус з дітьми у кюветі. Серед постраждалих - шестеро дітей віком 8-14 років та одна жінка. Усі оглянуті, отримали необхідну допомогу", - повідомили медики.
Один хлопчик з травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших постраждалих учасників ДТП доставили до медичних закладів Ужгорода. Стан постраждалих стабільний.
У центрі екстреної медичної допомоги попередили водіїв про небезпеку на дорогах: сніг підтав, на асфальті утворилася вода, під якою знаходиться лід. Рекомендується знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та проявляти особливу обережність на гірських ділянках.
Фото: на Закарпатті перекинувся автобус з дітьми (facebook.com/103zakarpat)
ДТП в Україні
Нагадаємо, 17 січня у Львівській області сталася ДТП за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення "Відень-Київ". Внаслідок аварії постраждали пасажири, частину з них госпіталізували.
7 січня у Києві сталася масштабна ДТП за участю 13 автомобілів, що призвело до ускладнення руху транспорту в напрямку Вишгорода.
Також 2 січня у Сумській області сталася ДТП за участі легкового автомобіля та машини екстреної медичної допомоги. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.
У грудні минулого року в Івано-Франківській області сталася аварія за участю рейсового автобуса. Одна людина загинула, велика кількість постраждалих.