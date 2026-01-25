ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми: є постраждалі

Закарпатська область, Неділя 25 січня 2026 15:11
UA EN RU
На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми: є постраждалі Фото: на Закарпатті перекинувся автобус з дітьми (facebook.com/103zakarpat)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті через ожеледь мікроавтобус, який віз дітей з Києва на відпочинок до Карпат, раптово з’їхав з траси й перекинувся на бік. Відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Закарпатського центру екстреної медичної допомоги.

"Сьогодні о 8:36 на лінію 103 надійшов виклик: між Перечином та Зарічово мікроавтобус з дітьми у кюветі. Серед постраждалих - шестеро дітей віком 8-14 років та одна жінка. Усі оглянуті, отримали необхідну допомогу", - повідомили медики.

Один хлопчик з травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших постраждалих учасників ДТП доставили до медичних закладів Ужгорода. Стан постраждалих стабільний.

У центрі екстреної медичної допомоги попередили водіїв про небезпеку на дорогах: сніг підтав, на асфальті утворилася вода, під якою знаходиться лід. Рекомендується знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та проявляти особливу обережність на гірських ділянках.

Фото: на Закарпатті перекинувся автобус з дітьми (facebook.com/103zakarpat)

ДТП в Україні

Нагадаємо, 17 січня у Львівській області сталася ДТП за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення "Відень-Київ". Внаслідок аварії постраждали пасажири, частину з них госпіталізували.

7 січня у Києві сталася масштабна ДТП за участю 13 автомобілів, що призвело до ускладнення руху транспорту в напрямку Вишгорода.

Також 2 січня у Сумській області сталася ДТП за участі легкового автомобіля та машини екстреної медичної допомоги. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

У грудні минулого року в Івано-Франківській області сталася аварія за участю рейсового автобуса. Одна людина загинула, велика кількість постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Закарпаття Діти Автобуси
Новини
Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну
Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла