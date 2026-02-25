Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждалі

Вранці в середу, 25 лютого, у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. В результаті постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції Полтавської області.

Правоохоронці розповіли, що аварія сталася поблизу села Черняківка Чутівської громади - шкільний автобус з дітьми з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. На момент ДТП у салоні перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи.

"Попередньо, тілесні ушкодження отримали троє дітей (хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років). Для огляду та надання необхідної медичної допомоги їх доставили до лікарні", - сказано в заяві поліції

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Фото: ДТП за участі шкільного автобуса (pl.npu.gov.ua)

Крім того, слідчо-оперативна група з’ясовує причини ДТП. Зокрема, вивчається стан дорожнього покриття та технічний стан автобуса.