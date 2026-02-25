ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждалі

Полтавська область, Середа 25 лютого 2026 15:59
Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждалі Фото: поліцейські встановлюють причини ДТП (pl.npu.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Вранці в середу, 25 лютого, у Полтавському районі сталася ДТП за участі шкільного автобуса. В результаті постраждали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції Полтавської області.

Читайте також: За кермом був окружний прокурор. На Львівщині сталася смертельна ДТП із дітьми

Правоохоронці розповіли, що аварія сталася поблизу села Черняківка Чутівської громади - шкільний автобус з дітьми з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. На момент ДТП у салоні перебували 15 дітей різного віку, двоє вчителів та один працівник школи.

"Попередньо, тілесні ушкодження отримали троє дітей (хлопчик 8 років та дві дівчинки по 14 років). Для огляду та надання необхідної медичної допомоги їх доставили до лікарні", - сказано в заяві поліції

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Шкільний автобус з дітьми врізався в дерево на Полтавщині: є постраждаліФото: ДТП за участі шкільного автобуса (pl.npu.gov.ua)

Крім того, слідчо-оперативна група з’ясовує причини ДТП. Зокрема, вивчається стан дорожнього покриття та технічний стан автобуса.

Інші ДТП в Україні

Нагадаємо, 10 лютого на Кільцевій дорозі в Києві сталася серйозна ДТП за участю маршрутки та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо пасажирів.

Раніше, 25 січня, на Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус, який перевозив дітей із Києва на відпочинок у Карпати, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Унаслідок аварії постраждали семеро людей.

До цього, 17 січня, на Львівщині сталася ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення "Відень-Київ". У результаті зіткнення травмувалися пасажири, частину з них госпіталізували.

ДТП Полтавська область Автобуси
