Tesla "перевернула" Peugeot на Берестейском проспекте в Киеве: фото и детали аварии
Сегодня утром, 24 марта, в Киеве на Берестейском проспекте произошла авария с участием Tesla и Peugeot. В результате ДТП есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.
"Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшими на Берестейском проспекте. Автопроисшествие произошло сегодня около 8:20 в Шевченковском районе столицы", - отметили в полиции.
Сообщается, что, по предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Tesla и Peugeot, последний от удара перевернулся. В результате столкновения водители обоих транспортных средств и пассажир Peugeot получили телесные повреждения различной степени тяжести.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются, частично перекрыто движение по проспекту.
