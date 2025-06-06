У Тернополі "прильоти" по об'єктах інфраструктури, частина міста без світла

Російські війська сьогодні вночі, 6 червня, нанесли комбінований удар по Тернополю з використанням ударних дронів та ракет. Повідомляється про влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Тернополя Сергія Надала.

"У наслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби", - зазначив мер міста.

Він також рекомендував щільно зачинити вікна.

"Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи. Додаткову інформацію повідомлю згодом", - додав він.

Масований обстріл по території України

Нагадаємо, російська армія сьогодні масовано атакує територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.

Для атаки на Київ ворог застосував балістичні ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Відомо також, що вибухи лунали у Луцьку. А у Київській області зафіксовано руйнування у трьох районах.

Також ми писали, що Російська Федерація підняла у небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Все що відомо про масовану комбіновану атаку - читайте у матеріалі ПБК-Україна.