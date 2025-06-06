В Тернополе "прилеты" по объектам инфраструктуры, часть города без света

Российские войска сегодня ночью, 6 июня, нанесли комбинированный удар по Тернополю с использованием ударных дронов и ракет. Сообщается о попадании в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Тернополя Сергея Надала.

"В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы", - отметил мэр города.

Он также рекомендовал плотно закрыть окна.

"Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. Возможно отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы. Дополнительную информацию сообщу позже", - добавил он.

Массированный обстрел по территории Украины

Напомним, российская армия сегодня массированно атакует территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев и Чернигов.

Для атаки на Киев враг применил баллистические ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Известно также, что взрывы раздавались в Луцке. А в Киевской области зафиксированы разрушения в трех районах.

Также мы писали, что Российская Федерация подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Все что известно о массированной комбинированной атаке - читайте в материале ПБК-Украина.