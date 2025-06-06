"Калібри", "шахеди", балістика і Ту-95 в небі. Головне про масовану атаку на Україну

Росія масовано атакувала Україну 6 червня. Ворог кинув на Україну "Шахеди", балістику, "Калібри", також зафіксовано зліт Ту-95МС. У багатьох містах ППО працювала по ворожих цілях. Частина дронів досі в повітряному просторі України.

Все що відомо про комбіновану атаку на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим атакує ворог

За повідомленнями Повітряних сил, для удару по Україні ворог застосував:

"Шахеди"

балістику (тип ракет не вказується)

"Калібри"

крилаті ракети

КАБи

Київ

Ворог здійснив комбіновану атаку на столицю. Місто з різних напрямків атаковали “шахеди”, а також повідомлялося про удари балістикою.

у різних районах фіксують падіння уламків дронів та ракет

є троє постраждалих

на Лівому березі перебої зі світлом

у Дарницькому районі пожежа у багатоповерхівці

у Соломянському районі влучання в житловий будинок та по закладу освіти

у Голосіївському районі пошкодження біля АЗС

пошкоджені колії метро між "Дарницею" на "Лівобережною"

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Чернігів

РФ атакувала Чернігів дронами та балістикою, зафіксовано падіння уламків біля багатоповерхівки.

Волинь

Під час комбінованої атаки на Україну про вибухи повідомляли і в Луцьку. Наразі деталей щодо наслідків немає.

Тернопіль

Серія вибухів пролунала у Тернополі, місцева влада закликає не публікувати фото та відео.

Львівщина

Про роботу ППО повідомили на Львівщині. До цього фіксували крилату ракету на Самбір.

Рівне

У Рівному також повідомляли про вибухи, поки без деталей.