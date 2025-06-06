"Калібри", "шахеди", балістика і Ту-95 в небі. Головне про масовану атаку на Україну
Росія масовано атакувала Україну 6 червня. Ворог кинув на Україну "Шахеди", балістику, "Калібри", також зафіксовано зліт Ту-95МС. У багатьох містах ППО працювала по ворожих цілях. Частина дронів досі в повітряному просторі України.
Все що відомо про комбіновану атаку на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
Чим атакує ворог
За повідомленнями Повітряних сил, для удару по Україні ворог застосував:
- "Шахеди"
- балістику (тип ракет не вказується)
- "Калібри"
- крилаті ракети
- КАБи
Київ
Ворог здійснив комбіновану атаку на столицю. Місто з різних напрямків атаковали “шахеди”, а також повідомлялося про удари балістикою.
- у різних районах фіксують падіння уламків дронів та ракет
- є троє постраждалих
- на Лівому березі перебої зі світлом
- у Дарницькому районі пожежа у багатоповерхівці
- у Соломянському районі влучання в житловий будинок та по закладу освіти
- у Голосіївському районі пошкодження біля АЗС
- пошкоджені колії метро між "Дарницею" на "Лівобережною"
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
Чернігів
РФ атакувала Чернігів дронами та балістикою, зафіксовано падіння уламків біля багатоповерхівки.
Волинь
Під час комбінованої атаки на Україну про вибухи повідомляли і в Луцьку. Наразі деталей щодо наслідків немає.
Тернопіль
Серія вибухів пролунала у Тернополі, місцева влада закликає не публікувати фото та відео.
Львівщина
Про роботу ППО повідомили на Львівщині. До цього фіксували крилату ракету на Самбір.
Рівне
У Рівному також повідомляли про вибухи, поки без деталей.
РФ систематично атакує Україну
Нагадаємо, Росія систематично обстрілює мирні міста України. Найчастіше останнім часом для ударів ворог використовує "Шахеди", вбиваючи українців.
Зокрема, 5 червня внаслідок удару дронів по Прилукам загинула сімя рятувальника. Поки чоловік працював на ліквідації пожежі від ворожих ударів, "Шахед" вдарив у його будинок - загинула його дружина, дочка та онук.
Зазначимо, після успішної операції СБУ "Павутина", внаслідок якої було знищено понад 40 ворожих літаків (зокрема, Ту-160 та Ту-95), окупанти заговорили про помсту.
Про намір РФ помститися Україні за літаки повідомляв і президент США Дональд Трамп, який на днях розмовляв з диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер зазначав, що Путін заявив йому про намір помститися, а Трамп нібито його від цого відмовляв.