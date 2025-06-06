Київ масовано атакують дрони та балістика, є пожежі: що відомо про наслідки обстрілу
Росія масово атакує Київ "Шахедами" та балістикою. У різних районах міста фіксують падіння уламків і пожежі. Є постраждалі.
РБК-Україна зібрало все що відомо про нічну атаку "Шахедів" на столицю.
Головне на цей час:
- Пожежі фіксують щонайменше в трьох районах Києва
- На лівому березі можливі відключення світла
- У Києві відомо про трьох постраждалих, двох госпіталізували
- Київ перебуває під балістичною та дроновою атакою
Коли почалась атака
Сьогодні, о 00:44 у столиці було оголошено сигнал повітряної тривоги. Майже відразу у місті пролунали вибухи. Як уточнила місцева влада, у Києві працювало ППО.
"Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Водночас, Повітряні сили повідомили, що місто перебуває під атакою ворожих "Шахедів".
Перші наслідки
Станом на 01:45 відомо про падіння уламків ворожих дронів у декількох районах столиці:
- Соломʼянському районі;
- Дарницькому районі;
- Голосіївському районі.
Як уточнив Ткаченко, у Дарницькому районі зафіксовано падіння на відкритій території у декількох локаціях.
Голосіївський район
Водночас у Голосіївському районі уламки впали на будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється. Окрім цього внаслідок атаки зафіксовано пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС.
Дарницький район
У Дарницькому районі також зафіксована пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки. Зафіксовано падіння уламків на дитячий майданчик. Попередньо - без пожежі. Також є інформація про падіння уламків в кількох локаціях.
Шевченківські район
Внаслідок російської атаки у Шевченківському районі пожежа в зоні нежитлової забудови
Соломʼянський район
У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків. Екстрені служби на місці. Також у Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання - на місці працюють рятувальники.
Під час балістичної атаки ворог завдав удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.
Медики госпіталізували одного постраждалого в Соломʼянському районі.
За даними ДСНС, зафіксовано загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Проводяться роботи з порятунку людей. Наразі 3 осіб врятовано з квартири на 11 поверсі, подальша роботи тривають. Також пожежа виникла у металевому ангарі, на площі близько 500 кв. м
Святошинський район
Також фіксуються наслідки обстрілу у Святошинському районі.
Деснянський район
Також падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.
Ворог б'є по енергетиці
Ткаченко попередив, що на лівому березі Києва, в окремих мікрорайонах, можливі аварійні відключення світла.
"Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить Росія-терорист. Перебувайте в укриттях", - написав Ткаченко.
Наразі триває відновлення подачі електроенергії в мікрорайони на лівому березі.
При підготовці матеріалу використовувались дані: Telegram-канали начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, мера Віталія Кличка, Повітряних сил ЗСУ.
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