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РФ вдарила "Шахедами" поряд з багатоповерхівкою у Чернігові: перші деталі

П'ятниця 06 червня 2025 01:30
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РФ вдарила "Шахедами" поряд з багатоповерхівкою у Чернігові: перші деталі Ілюстративне фото: РФ вдарила "Шахедами" поряд з багатоповерхівкою у Чернігові (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на п'ятницю, 6 червня, атакує територію України ударними дронами. Під обстрілом опинилось місто Чернігів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Близько 00:53 Брижанский повідомив, що Чернігів атакують дрони.

"Зараз місто знаходиться під атакою шахедів. Попередньо є влучання в багатоповерхівку", - написав він.

Однак вже о 01:13 він уточнив, що вибух "Шахеда" зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.

Нічна атака на Україну

Також наразі відомо, що під атакою дронів перебуває Київ. У столиці працює ППО.

Окрім цього російські війська в ніч з 5 на 6 червня запустили ударні безпілотники по території України з кількох напрямів та ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У ніч на 5 червня Росія атакувала Прилуки у Чернігівській області ударними дронами. За даними місцевої влади, щонайменше шість безпілотників влучили у житловий сектор.

Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної служби у Прилуках. Внаслідок удару загинула його родина - дружина, донька-поліцейська та її однорічний син.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Чернігів Війна в Україні Атака дронів
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