Масована атака РФ: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

Росіяни сьогодні вночі, 6 червня, масово атакують різні регіони України ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. На тлі обстрілу у Луцьку та Чернігову було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Луцька Ігоря Поліщука та Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Так, у Луцьку повідомлялось про роботу сил Протиповітряної оборони по ворожому ударному дрону, а у Чернігові повідомили про обстріл балістикою.

"Зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста", - зазначив начальник Чернігівської міської військової адміністрації.

Масована атака по Україні

Нагадаємо, російські війська в ніч з 5 на 6 червня запустили ударні безпілотники по території України з кількох напрямів та ракети. Місцеві ЗМІ повідомляли про роботу сил Повітряної оборони по ударним дронам у Києві, Одеській області, також вибухи було чути у передмісті Полтави. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також дрони атакували місто Чернігів. Детально про це читайте тут.

Окрім того, повідомляється про виліт стратегічної авіації.

"В повітрі кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Імовірно здійснили пуски крилатих ракет", - пишуть Повітряні сили.

Також військові закликали українців слідкувати за їх повідомленнями і у разі оголошення повітряної тривоги - прямувати в укриття.