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Київщину атакували ракети й дрони: руйнування зафіксовані у трьох районах

П'ятниця 06 червня 2025 04:09
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Київщину атакували ракети й дрони: руйнування зафіксовані у трьох районах Ілюстративне фото: Київщину атакували ракети й дрони (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала комбінованого масованого удару ракетами та дронами по Київській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник Telegram.

Станом на 04:00 тривога у Київській області триває вже понад три години. Наслідки атак фіксуються у 3 районах області.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

"Прошу всіх жителів залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - написав Лукашук.

Комбінований обстріл України

Наразі російська армія масовано атакує територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.

Окрім цього ворог застосував балістичні ракети, які також атакували столицю. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що Російська Федерація підняла у небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Атака дронів Ракетна атака Київська область
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