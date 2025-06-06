РФ підняла в небо Ту-95МС: ймовірно здійснили пуски крилатих ракет

Російська Федерація підняла у небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ймовірно, було здійснено пуски ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна на Повітряні сили.

"В повітрі кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Імовірно здійснили пуски крилатих ракет", - пишуть Повітряні сили.

Також військові закликали українців слідкувати за їх повідомленнями і у разі оголошення повітряної тривоги - прямувати в укриття.

Що відомо про Ту-95

Ту-95МС - це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, який перебуває на озброєнні російських повітряно-космічних сил. Він є модернізованою версією радянського Ту-95, відомого ще з часів холодної війни. Завдяки чотирьом турбогвинтовим двигунам з унікальними протилежно обертовими гвинтами, літак може долати великі відстані з крейсерською швидкістю близько 800 км/год.

Ту-95МС здатний нести крилаті ракети великої дальності, зокрема типу Х-101 або ядерні Х-55, що робить його важливою частиною стратегічної тріади Росії.

Попри свій вік, Ту-95МС досі активно використовується в бойових операціях та навчаннях. Літак періодично модернізують, оновлюючи авіоніку, системи зв’язку та озброєння, що дозволяє йому залишатися боєздатним у сучасних умовах.

Нічна атака по Україні

Наразі російська армія масовано атакує територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ та Чернігів.

Окрім цього ворог застосував балістичні ракети, які також атакували столицю.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.