Росіяни атакують Україну дронами і ракетами, працює ППО: де загроза ударів

Російські війська в ніч з 5 на 6 червня запустили ударні безпілотники по території України з кількох напрямів. Повітряна тривога оголошена у всіх областях, у ряді регіонів працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Російські ударні дрони наближаються до Києва з кількох напрямків. Також можлива загроза застосування ворогом ракетного озброєння. У повітряному просторі області та рухом в сторону столиці фіксується низка цілей", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька груп ударних безпілотників зафіксовано у Полтавській, Київській та Чернігівській областях.

Також кілька "Шахедів" зафіксовано над Києвом, з півночі, сходу та півдня.

Також крилаті ракети фіксувались у повітряному просторі центральних та північних областей.

Де чути вибухи, працює ППО

Місцеві ЗМІ повідомляли про роботу сил Повітряної оборони по ударним дронам у Києві, Одеській області, також вибухи було чути у передмісті Полтави.

Окрім того, потужний вибух пролунав у Чернігові.

Комбіновані обстріли РФ

Росія в ніч на 5 червня завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти. Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіяни вдарили КАБом по будівлі Херсонської ОВА. А на Одещині під удар потрапив ліцей, амбулаторія та дитячий центр.