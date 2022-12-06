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Росія має ракет на кілька масштабних атак. Після вийде в нуль, - Буданов

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 13:32
Росія має ракет на кілька масштабних атак. Після вийде в нуль, - Буданов Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У РФ залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні. Після чого росіяни вийдуть в повний нуль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Так, насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації", - каже Буданов.

За його словами, виробництво нових російських ракет є, але воно мізерне у порівнянні з величезною кількістю, яку вони застосовують під час атак.

"Якщо казати про конкретні цифри та обсяги - нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію. Реально в них залишилось (ракет - ред.) ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль. Як ми бачимо, впевнено до цього вони йдуть. Виробництво нових досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного озброєння", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков оприлюднив актуальні дані про кількість ракет, які залишилися у країни-агресора.

Після цього секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що РФ має ресурс для 3-4 масованих ударів, які рівноцінних останнім атакам (зокрема, тій, що була 15 листопада).

Втім, росіяни поки й надалі продовжують масовано бити ракетами по території України. Зокрема, остання така атака сталася вчора, а українців вже попередили про ймовірність чергового терору й сьогодні.

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