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Резніков розповів, чи потрібна додаткова хвиля мобілізації в ЗСУ

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 19:17
Резніков розповів, чи потрібна додаткова хвиля мобілізації в ЗСУ Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України на теперішній момент не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі національного телемарафону.

"У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони", - заявив міністр.

За словами Резнікова, Збройним силам України наразі потрібна зброя. Мова йде про артилерію, снаряди до неї, броньовані машини, танки, літаки.

"І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо", - додав міністр.

Нагадаємо, що у МВС пояснили, чи є зараз необхідність вручати повістки на блокпостах.

Також ми писали, що в Україні мобілізація здійснюється починаючи з 24 лютого за планом. Нині активізації чи збільшення темпів призову немає.

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