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Проситься на обмін у Росію. Брат Царьова отримав 5 років в'язниці

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 14:24
Проситься на обмін у Росію. Брат Царьова отримав 5 років в'язниці Фото: СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

До 5 років ув’язнення засуджено брата колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту "Новоросія" Олега Царьова. Він готував вибухи в Дніпропетровській області, а зараз проситься на обмін в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області.

"Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому"крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону", - додали в СБУ.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника та затримали. Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ. Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, колишньому українському нардепу Олегу Царьову оголошено підозру за двома статтями. Прокуратура інкримінує йому державну зраду і посягання на територіальну цілісність України.

Нагадаємо, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебуває в суді з 2017 року.

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