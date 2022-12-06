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ЗСУ ліквідували вже понад 92 тисячі окупантів, - Генштаб

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Вівторок 06 грудня 2022 09:02
ЗСУ ліквідували вже понад 92 тисячі окупантів, - Генштаб Фото: ЗСУ ліквідували вже понад 92 тисячі окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби знищили 510 окупантів та ворожий вертоліт. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 200 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 92200 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 2929 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 5905 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 1915 (+1) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засоби ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1587 (+5),
  • крилаті ракети - 592 (+61),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4505 (+8) од.,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Нагадаємо, Збройні сили України минулої доби відбили всі атаки ворожих військ у Донецькій області.

Також 5 грудня у Генштабі повідомили, що українські сили завдали кількох ударів по скупченням військ противника.

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