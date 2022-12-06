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Україна повернула з полону 60 військових

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 13:51
Україна повернула з полону 60 військових Фото: Україна повернула з полону 60 військових (t.me/ermaka)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 6 грудня, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 60 українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Це - краща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ - триває битва за життя. Героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя", - розповів він.

За словами Єрмака, Україна продовжує повертати оборонців Маріуполя - у сьогоднішньому "списку 60" їх 34, в тому числі 14 - з "Азовсталі".

"Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці", - розповів він.

Як повідомлялось, спочатку про обмін повідомили у російській Держдумі. Москва теж повернула 60 військових.

Крім того, у вівторок, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 49 тіл загиблих.

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