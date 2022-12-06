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Росіяни 17 разів обстріляли Херсонську область, є поранений

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Херсонська область, Вівторок 06 грудня 2022 10:13
Росіяни 17 разів обстріляли Херсонську область, є поранений Ілюстративне фото: росіяни 17 разів обстріляли Херсонську область, є поранений (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу, 5 грудня. Ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Зазначається, що загарбники обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок атаки один житель Херсонської області отримав поранення.

Нагадаємо, 4 грудня росіяни обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку.

Раніше окупанти обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень було пошкоджено, серед працівників є поранені.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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