Росіяни 17 разів обстріляли Херсонську область, є поранений
Російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу, 5 грудня. Ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Зазначається, що загарбники обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Внаслідок атаки один житель Херсонської області отримав поранення.
Нагадаємо, 4 грудня росіяни обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку.
Раніше окупанти обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень було пошкоджено, серед працівників є поранені.
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