Росіяни 17 разів обстріляли Херсонську область, є поранений

Російські військові 17 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу, 5 грудня. Ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Зазначається, що загарбники обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок атаки один житель Херсонської області отримав поранення.

Нагадаємо, 4 грудня росіяни обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку.

Раніше окупанти обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень було пошкоджено, серед працівників є поранені.

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