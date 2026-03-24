UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Теракт у Бучі: СБУ повідомила виконавцю про підозру

11:32 24.03.2026 Вт
2 хв
Зловмиснику "світить" від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення
aimg Валерій Ульяненко
Фото: підозрюваний у вчиненні теракту у Бучі (t.me/UA_National_Police)

Сьогодні, 24 березня, правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який вчинив теракт у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.

Читайте також: Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт

Зазначається, що слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 15 років до довічного ув'язнення.

Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації цього злочину.

Фото: обшуки у підозрюваного (t.me/UA_National_Police)

Що передувало

Нагадаємо, 23 березня у Бучі від місцевої жительки надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць міста. Після прибуття екстрених служб на місці пролунав ще один вибух: постраждали два правоохоронці.

Трохи пізніше СБУ та Національна поліція у понеділок, 23 березня "по гарячих слідах" затримали виконавця подвійного теракту в Бучі - 21-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через інтернет.

Зі слів затриманого, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час той почав шантажувати молодика тим, що знає, де його мама і що нібито веде спостереження за нею з дрона, тож аби вона залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку.

Подібні інциденти не є поодинокими. За останні місяці схожі теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Правоохоронці відзначають спільні риси таких злочинів: використання саморобних вибухових пристроїв, дистанційний підрив, координація дій через месенджери та вербування виконавців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
