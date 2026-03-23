Теракт у Бучі: поліція затримала причетного до вибухів

Правоохоронці затримали причетного до теракту у Бучі, який стався зранку в понеділок, 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах та заяви Нацполіції і СБУ .

За словами джерел, правоохоронцям вдалося затримати причетного до вибухів у Бучі.

Офіційні подробиці від поліції

В Нацполіції розповіли, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали 21-річного місцевого жителя.

Зі слів затриманого, він познайомився з невідомим через комп’ютерну гру. Через деякий час новий знайомий почав шантажувати чоловіка тим, що знає, де його мама і що нібито веде спостереження за нею з дрону.

Пізніше затриманому поставили ультиматум - для того, щоб його мама залишилась живою, йому необхідно закласти вибухівку.

В СБУ зазначили, що зловмисник отримав від росіян інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном.

Далі чоловік заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну СВП заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу - поблизу сміттєвого контейнеру.

Фото: наслідки теракту у Бучі і затриманий фігурант (t.me/UA_National_Police)

СБУ розпочала за даним фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють мотиви та всі обставини вчинення злочину.

Що передувало

Сьогодні вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку.

На місце оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки. Згодом поруч прогримів ще один вибух - в результаті двоє поліцейських отримали поранення.

Постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає. У поліції Київщини заявили про теракт.