Головна » Новини » Надзвичайні події

Вибух авто в Одесі офіційно визнали терактом: СБУ відкрила справу

Одеса, П'ятниця 06 лютого 2026 13:51
Вибух авто в Одесі офіційно визнали терактом: СБУ відкрила справу Ілюстративне фото: правоохоронці встановлюють всі обставини теракта (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Близько 05:00 п'ятниці, 6 лютого, в Одесі стався вибух автомобіля, в якому загинув його власник. СБУ кваліфікувала подію як терористичний акт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Одеській області.

Згідно з попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. В результаті загинув водій автомобіля.

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі СБУ спільно з Національною поліцією проводять заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до його вчинення.

Що відомо про ранковий вибух

Сьогодні вранці поліцейські повідомили про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій транспортного засобу. Повідомлення правоохоронцям про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Нагадаємо, на початку січня в Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військового, який було кваліфіковано як терористичний акт. Наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, яка влаштувала підрив автомобіля військовослужбовця.

Крім того, у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Внаслідок події одна людина загинула.

Раніше СБУ затримала у Херсоні двох російських агентів, які готувались підірвати кілька службових авто разом з поліцейськими. Після скоєння злочину фігуранти планували втечу до Росії.

