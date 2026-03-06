ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Планував підірвати військового, а потім - рятувальників: у Києві затримали агента РФ

11:42 06.03.2026 Пт
2 хв
Ще один шукач "легких заробітків" надовго відправиться за грати
aimg Валерій Ульяненко
Планував підірвати військового, а потім - рятувальників: у Києві затримали агента РФ Фото: СБУ вчасно запобігла подвійному теракту у столиці (facebook.com_SecurSerUkraine)

Служба безпеки запобігла подвійному теракту в Києві. Затримано російського агента, який готувався підірвати військового, а потім і рятувальників, які прибули б на місце події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: Ухилянт допомагав окупантам "пробиватись" до Куп'янська: СБУ викрила агента РФ

"Спочатку зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч", - сказано в заяві.

СБУ завчасно викрили задум ворога та затримала зловмисника за місцем проживання, коли він споряджав вибухівку мобільними телефонами для віддаленої активації.

Згідно з матеріалами справи, підготовкою теракту займався різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у Києві та якого завербували росіяни. Зокрема, окупанти помітили чоловіка, коли той шукав "швидких заробітків" в Telegram.

Комплектуючі для вибухівки купував онлайн

Російські куратори надали фігуранту інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів, після чого іноземець купував комплектуючі через сайти.

Фото: затриманий агент РФ (t.me/SBUkr)

Після виготовлення вибухівки він мав прибути до запаркованого авто військового і закласти одну з вибухівок під капот, а іншу - поруч.

Під час обшуків у зловмисника виявили саморобну бомбу, компоненти для її виготовлення, смартфон із доказами співпраці з ворогом та бойові гранати.

Агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Затримання інших агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила та затримала у Києві агента російської ФСБ, який збирав дані для ударів по оборонних підприємствах столиці. Зловмисник діяв під прикриттям виконання замовлень для сил оборони.

Раніше Служба безпеки та Нацполіція викрили мережу агенток ФСБ, які виготовляли саморобні бомби для терактів у багатолюдних місцях Києва та Житомира.

