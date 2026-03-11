Клименко: після теракту у Львові зробили висновки, поліція працює по-іншому

Після теракту у Львові правоохоронні органи змінили протоколи реагування, зокрема запровадили додаткові заходи безпеки під час обробки викликів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зустрічі з журналістами.

Нові протоколи безпеки

За словами міністра, правоохоронці провели детальний аналіз дій ворожої мережі, яка організувала теракт, і зробили відповідні висновки. Зокрема, було змінено алгоритми роботи операторів служб 101, 102 та 112.

"Ми чітко проаналізували організацію теракту у Львові. І наші помилки теж. Ворогу вдалося завербувати людей в Харкові, в Рівному. Це така мережа, яка спрацювала", - зазначив Клименко.

Через впровадження додаткових етапів перевірки інформації час прибуття на виклики може дещо збільшитися.

Якщо раніше патрульні доїжджали за 10 хвилин, то в разі сигналів про небезпеку цей час може зрости до 15 хвилин і більше.

Обмеження для дзвінків

Одним із ключових рішень стала заборона на вхідні виклики до служби 112 із закордонних номерів на період дії воєнного стану.

Крім того, запроваджено систему пріоритетності ("червоний рівень") для дзвінків з інших регіонів або у випадках, коли правдивість даних викликає сумнів.

"Ми вже провели навчання наших операторів і 101, і 102, і 112. Ми заборонили виклики на 112 з-за кордону на час воєнного стану", - підкреслив очільник МВС.