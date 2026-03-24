Теракт в Буче: СБУ сообщила исполнителю о подозрении

11:32 24.03.2026 Вт
2 мин
Злоумышленнику "светит" от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: подозреваемый в совершении теракта в Буче (t.me/UA_National_Police)

Сегодня, 24 марта, правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который совершил теракт в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацполиции.

Отмечается, что следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 15 лет до пожизненного заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации этого преступления.

Фото: обыски у подозреваемого (t.me/UA_National_Police)

Что предшествовало

Напомним, 23 марта в Буче от местной жительницы поступило сообщение о взрыве на одной из улиц города. По прибытии экстренных служб на месте прогремел еще один взрыв: пострадали два правоохранителя.

Чуть позже СБУ и Национальная полиция в понедельник, 23 марта "по горячим следам" задержали исполнителя двойного теракта в Буче - 21-летнего местного жителя. По предварительной информации, его завербовали российские спецслужбы через интернет.

По словам задержанного, он познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Через некоторое время тот начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама и якобы ведет наблюдение за ней с дрона, поэтому чтобы она осталась живой, ему необходимо заложить взрывчатку.

Подобные инциденты не являются единичными. За последние месяцы похожие теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе.

Правоохранители отмечают общие черты таких преступлений: использование самодельных взрывных устройств, дистанционный подрыв, координация действий через мессенджеры и вербовка исполнителей.

