Вибух у райвідділі поліції Дніпра визнали терактом: з’явилися фото

У Дніпрі ввечері 23 лютого стався вибух у приміщенні одного з відділів поліції. Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про терористичний акт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, вікна приміщення та автомобіль, який був припаркований поруч.

За даними слідства, вибух пролунав близько 20:50. Попередньо встановлено, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Серія терактів проти правоохоронців

Нагадаємо, протягом останніх днів Україну сколихнула серія жахливих терактів, націлених на правоохоронні органи.

Зокрема, ввечері 22 лютого подвійний вибух пролунав у Львові. Внаслідок цього там загинула поліцейська, а ще понад 20 чоловік було поранено. Згодом підкладачку вибухівки було затримано - нею керували російські куратори.

Вчора стало відомо, що жінка діяла не сама, їй допомагала 18-річна мешканка Харкова. Також ми писали, що Галицький районний суд Львова обрав першій підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

У Миколаєві вчора ввечері під час перезмінки патрульних неподалік них вибухнув невідомий пристрій. Наразі відомо про сімох поранених, двоє з яких у тяжкому стані.

А вже через декілька годин стало відомо про вибух в одному з районних відділків поліції міста Дніпро. Він такої сили, що у приміщенні позносило стіни.