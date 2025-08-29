Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна прямо зараз

Українські клуби продовжують боротьбу за очки в Таблиці коефіцієнтів УЄФА. Після завершення кваліфікаційних етапів Україна отримала непоганий плацдарм для ривка восени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику виступів європейських клубів.

Як зіграли українські клуби у єврокубках

"Динамо" після перемоги над ізраїльським "Маккабі" з рахунком 1:0 все ж вилетіло з Ліги Європи за сумою двох матчів. До цього кияни двічі поступились кіпрському "Пафосу" у Лізі чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського продовжать свій єврокубковий шлях у основному раунді Ліги конференцій.

У Лізі конференцій гратиме і донецький "Шахтар", який у раунді плей-оф насилу здолав швейцарський "Серветт" за результатами двоматчевого протистояння.

А от "Полісся" завершило свій другий в історії єврокубковий сезон. Житомирський клуб у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій драматично поступився італійській "Фіорентині".

Зазначимо, що раніше "Олександрія" вилетіла від сербського "Партизана" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій з загальним рахунком 0:6.

Таким чином, у єврокубковій осені буде представлено дві українські команди - "Динамо" і "Шахтар". У ЛК вони зіграють мінімум по 6 матчів - це хороший старт, зважаючи на ситуацію у конкурентів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 29 серпня

Минулого тижня Україна додала два очки (0,5 бала у конвертації до ТК) завдяки перемогам "Динамо" та "Шахтаря". Важливо, що матч "гірників" було зараховано як перемогу, адже в рахунок іде саме основний ігровий час, а не серія пенальті.

Таким чином "Шахтар" приніс Україні цього сезону вже 6 балів, "Динамо" - 3, "Полісся" - 2, а "Олександрія" - 0. Загальна кількість балів у сезоні - 11 (2,75 у конвертації до ТК). За підсумками останніх п'яти років у України наразі 20,35 балів і 28 місце у загальному рейтингу.

Найближчі наші конкуренти, яких можна потіснити з вищих сходинок:

Угорщина

Сербія

Словаччина

Азербайджан

Словенія

Тим паче, що у цих країн лишилося по одному представнику у єврокубках, тоді як Україна має дві. Це дозволяє розраховувати на перевагу у кількості матчів та, відповідно, очок.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 29 серпня (скриншот / Bert Kassies)