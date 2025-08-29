ua en ru
Пятница 29 августа 2025 10:40
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина прямо сейчас Стало известно, на каком месте Украина в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на 29 августа (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские клубы продолжают борьбу за очки в Таблице коэффициентов УЕФА. После завершения квалификационных этапов Украина получила неплохой плацдарм для рывка осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику выступлений европейских клубов.

Как сыграли украинские клубы в еврокубках

"Динамо" после победы над израильским "Маккаби" со счетом 1:0 все же вылетело из Лиги Европы по сумме двух матчей. До этого киевляне дважды уступили кипрскому "Пафосу" в Лиге чемпионов. Подопечные Александра Шовковского продолжат свой еврокубковый путь в основном раунде Лиги конференций.

В Лиге конференций будет играть и донецкий "Шахтер", который в раунде плей-офф с трудом одолел швейцарский "Серветт" по результатам двухматчевого противостояния.

А вот "Полесье" завершило свой второй в истории еврокубковый сезон. Житомирский клуб в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций драматично уступил итальянской "Фиорентине".

Отметим, что ранее "Александрия" вылетела от сербского "Партизана" во втором квалификационном раунде Лиги конференций с общим счетом 0:6.

Таким образом, в еврокубковой осени будет представлено две украинские команды - "Динамо" и "Шахтер". В ЛК они сыграют минимум по 6 матчей - это хороший старт, учитывая ситуацию у конкурентов.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 29 августа

На прошлой неделе Украина добавила два очка (0,5 балла в конвертации в ТК) благодаря победам "Динамо" и "Шахтера". Важно, что матч "горняков" был засчитан как победа, ведь в счет идет именно основное игровое время, а не серия пенальти.

Таким образом "Шахтер" принес Украине в этом сезоне уже 6 баллов, "Динамо" - 3, "Полесье" - 2, а "Александрия" - 0. Общее количество баллов в сезоне - 11 (2,75 в конвертации в ТК). По итогам последних пяти лет у Украины сейчас 20,35 баллов и 28 место в общем рейтинге.

Ближайшие наши конкуренты, которых можно потеснить с высших ступеней:

  • Венгрия
  • Сербия
  • Словакия
  • Азербайджан
  • Словения

Тем более, что у этих стран осталось по одному представителю в еврокубках, тогда как Украина имеет два. Это позволяет рассчитывать на преимущество в количестве матчей и, соответственно, очков.

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина прямо сейчасТаблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 29 августа (скриншот / Bert Kassies)

Ранее мы сообщали, что "Динамо", "Шахтер" и другие клубы узнали соперников в 1/16 Кубка Украины.

Также напомним, что уже состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов, где будут играть украинские футболисты.

