Фантастика в Італії: "Полісся" вело 2:0, але програло "Фіорентині" у вирішальному матчі

Четвер 28 серпня 2025 22:49
UA EN RU
Фантастика в Італії: "Полісся" вело 2:0, але програло "Фіорентині" у вирішальному матчі ФК "Полісся" (фото: facebook.com/fcpolissya)
Автор: Катерина Урсатій

Житомирське "Полісся" драматично програло "Фіорентині" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій. Українці забили двічі в першому таймі, але поступилися 2:3. За сумою двох ігор (2:6) до групового етапу вийшли італійці.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Феєричний початок від Полісся

Зустріч у Реджо-Емілія на арені "Мапеї" розпочалася сенсаційно. Вже на 2-й хвилині Олександр Назаренко скористався помилкою захисту "Фіорентини" та відкрив рахунок.

А на 14-й хвилині Олександр Андрієвський забив справжній шедевр - потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у дев’ятку, подвоївши перевагу житомирян.

"Фіалки" намагалися перехопити ініціативу, але до перерви рахунок залишився 0:2.

Другий тайм - італійський камбек

У другому таймі італійці додали в атаках. На 54-й хвилині після проходу Якопо Фацціні м’яч влучив у стійку воріт ОлегаКудрика, а на 70-й хвилині голкіпер "Полісся" врятував команду після удару Госенса головою.

Житомиряни теж мали свої шанси: небезпечні моменти створювали Михайліченко та Андрієвський, проте Де Хеа рятував "Фіорентину".

На 79-й хвилині італійцям вдалося скоротити відставання – після помилки в обороні "Полісся" м’яч опинився у воротах Кудрика. Цей гол фактично зняв інтригу в протистоянні.

А на 86-й італійці зрівняли рахунок - 2:2. Попри мужню гру, цього вистачило, аби зняти всі питання щодо підсумків протистояння.

Після перерви "Фіорентина" пішла ва-банк. Господарі збільшили тиск і на 79-й хвилині скоротили відставання. На 86-й – зрівняли рахунок.

А вже на 89-й Едін Джеко вивів "фіалок" уперед – 3:2. "Полісся" не встигло відповісти і зазнало прикрої поразки.

Дебютна єврокампанія завершена

За сумою двох матчів "Фіорентина" перемогла 6:2 і пробилася до групового етапу Ліги конференцій.

Для "Полісся" дебют у Європі завершився у плейоф, але команда Вірта залишила яскравий слід, обігравши на шляху до цієї стадії "Санта-Колому" та угорський "Пакш".

Раніше ми писали про те, як "Фіорентина" раніше шокувала українців в єврокубках.

Також читайте, результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

