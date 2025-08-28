ua en ru
Жеребкування Ліги чемпіонів: топ-суперники для Забарного, Луніна та Зінченка

Четвер 28 серпня 2025 20:17
Жеребкування Ліги чемпіонів: топ-суперники для Забарного, Луніна та Зінченка Ілля Забарний (фото: instagram.com/psg)
Автор: Катерина Урсатій

УЄФА провів жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Новий сезон стане першим за два десятиліття без учасників з України.

Про результати жеребкування - повідомляє РБК-Україна.

Перший сезон без українських клубів за 20 років

Чинний чемпіон УПЛ "Динамо" не зміг пробитися до групового етапу - кияни вилетіли у третьому кваліфікаційному раунді від кіпрського "Пафоса" і тепер борються за вихід у Лігу Європи.

Формат турніру

У головному клубному євротурнірі зіграють 36 команд. Кожна з них проведе вісім матчів проти різних суперників - чотири вдома і чотири на виїзді.

За підсумками основного раунду вісім найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди з 9-го по 16-те місця потраплять до стикових матчів як сіяні, а колективи з 17-го по 24-те - які несіяні.

Результати жеребкування - повний розподіл за кошиками

Перший кошик

  • ПСЖ (Франція) - Баварія (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Баєр (у гостях), Тоттенгем (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Атлетик (у гостях)
  • Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях)
  • Манчестер Сіті (Англія) - Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Монако (у гостях)
  • Баварія (Німеччина) - Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Пафос (у гостях)
  • Ліверпуль (Англія) - Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Карабах (вдома), Галатасарай (у гостях)
  • Інтер (Італія) - Ліверпуль (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Атлетико (у гостях), Славія (вдома), Аякс (у гостях), Кайрат (вдома), Юніон (у гостях)
  • Челсі (Англія) - Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Бенфіка (вдома), Аталанта (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Пафос (вдома), Карабах (у гостях)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Інтер (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Копенгаген (у гостях)
  • Барселона (Іспанія) - ПСЖ (вдома), Челсі (у гостях), Айнтрахт (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Копенгаген (вдома), Ньюкасл (у гостях)

Другий кошик

  • Арсенал (Англія) – Баварія (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях)
  • Баєр (Німеччина) – ПСЖ (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Бенфіка (у гостях), ПСВ (вдома), Олімпіакос (у гостях), Ньюкасл (вдома), Копенгаген (у гостях)
  • Атлетико (Іспанія) – Інтер (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Арсенал (у гостях), Буде/Глімт (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Галатасарай (у гостях)
  • Бенфіка (Португалія) – Реал Мадрид (вдома), Челсі (у гостях), Баєр (вдома), Ювентус (у гостях), Наполі (вдома), Аякс (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях)
  • Аталанта (Італія) – Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях)
  • Вільярреал (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Баєр (у гостях), Аякс (вдома), Тоттенгем (у гостях), Копенгаген (вдома), Пафос (у гостях)
  • Ювентус (Італія) – Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Спортинг (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Пафос (вдома), Монако (у гостях)
  • Айнтрахт (Німеччина) – Ліверпуль (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Наполі (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях)
  • Брюгге (Бельгія) – Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Марсель (вдома), Спортинг (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях)

Третій кошик

  • Тоттенгем (Англія) – Боруссія Дортмунд (вдома), ПСЖ (у гостях), Вільярреал (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Копенгаген (вдома), Монако (у гостях)
  • ПСВ (Нідерланди) – Баварія (вдома), Ліверпуль (у гостях), Атлетико (вдома), Баєр (у гостях), Наполі (вдома), Олімпіакос (у гостях), Юніон (вдома), Ньюкасл (у гостях)
  • Аякс (Нідерланди) – Інтер (вдома), Челсі (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Марсель (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях)
  • Наполі (Італія) – Челсі (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Карабах (вдома), Копенгаген (у гостях)
  • Спортинг (Португалія) – ПСЖ (вдома), Баварія (у гостях), Брюгге (вдома), Ювентус (у гостях), Марсель (вдома), Наполі (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях)
  • Олімпіакос (Греція) – Реал Мадрид (вдома), Барселона (у гостях), Баєр (вдома), Арсенал (у гостях), ПСВ (вдома), Аякс (у гостях), Пафос (вдома), Кайрат (у гостях)
  • Славія (Чехія) – Барселона (вдома), Інтер (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Пафос (у гостях)
  • Буде/Глімт (Норвегія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Славія (у гостях), Монако (вдома), Галатасарай (у гостях)
  • Марсель (Франція) – Ліверпуль (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Аталанта (вдома), Брюгге (у гостях), Аякс (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (у вдома), Юніон (у гостях)

Четвертий кошик

  • Копенгаген (Данія) – Боруссія Дортмунд (вдома), Баварія (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Тоттенгем (у гостях), Кайрат (вдома), Карабах (у гостях)
  • Монако (Франція) – Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Ювентус (вдома), Брюгге (у гостях), Тоттенгем (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Пафос (у гостях)
  • Галатасарай (Туреччина) – Ліверпуль (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Аякс (у гостях), Юніон (вдома), Монако (у гостях)
  • Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – Інтер (вдома), Баварія (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Марсель (вдома), ПСВ (у гостях), Ньюкасл (вдома), Галатасарай (у гостях)
  • Карабах (Азербайджан) – Челсі (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Копенгаген (удома), Атлетик (у гостях)
  • Атлетик Більбао (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Спортинг (вдома), Славія (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях)
  • Ньюкасл (Англія) – Барселона (вдома), ПСЖ (у гостях), Бенфіка (вдома), Баєр (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях)
  • Пафос (Кіпр) – Баварія (вдома), Челсі (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Славія (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях)
  • Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Спортинг (у гостях), Пафос (удома), Копенгаген (у гостях)

Зазначимо, що у жеребкуванні опинилися одразу дев’ять клубів, за які виступають українські футболісти.

Календар основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26

  • 1-й тур: 16-18 вересня 2025
  • 2-й тур: 30 вересня – 1 жовтня 2025
  • 3-й тур: 21-22 жовтня 2025
  • 4-й тур: 4-5 листопада 2025
  • 5-й тур: 25-26 листопада 2025
  • 6-й тур: 9-10 грудня 2025
  • 7-й тур: 20-21 січня 2026
  • 8-й тур: 28 січня 2026

Розклад матчів УЄФА оголосить у суботу, 30 серпня.

Раніше ми писали, на якому місті Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА після ганебного тижня в єврокубках.

Також читайте про те, як Ілля Забарний підкорив фанатів ПСЖ у дебютному матчі.

