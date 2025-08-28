Жеребкування Ліги чемпіонів: топ-суперники для Забарного, Луніна та Зінченка

УЄФА провів жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Новий сезон стане першим за два десятиліття без учасників з України .

Перший сезон без українських клубів за 20 років

Чинний чемпіон УПЛ "Динамо" не зміг пробитися до групового етапу - кияни вилетіли у третьому кваліфікаційному раунді від кіпрського "Пафоса" і тепер борються за вихід у Лігу Європи.

Формат турніру

У головному клубному євротурнірі зіграють 36 команд. Кожна з них проведе вісім матчів проти різних суперників - чотири вдома і чотири на виїзді.

За підсумками основного раунду вісім найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Команди з 9-го по 16-те місця потраплять до стикових матчів як сіяні, а колективи з 17-го по 24-те - які несіяні.

Результати жеребкування - повний розподіл за кошиками

Перший кошик

ПСЖ (Франція) - Баварія (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Баєр (у гостях), Тоттенгем (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Атлетик (у гостях)

- Баварія (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Баєр (у гостях), Тоттенгем (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (вдома), Атлетик (у гостях) Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях)

- Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (у гостях), Ювентус (вдома), Бенфіка (у гостях), Марсель (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях) Манчестер Сіті (Англія) - Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Монако (у гостях)

- Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Монако (у гостях) Баварія (Німеччина) - Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Пафос (у гостях)

- Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Пафос (у гостях) Ліверпуль (Англія) - Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Карабах (вдома), Галатасарай (у гостях)

- Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Карабах (вдома), Галатасарай (у гостях) Інтер (Італія) - Ліверпуль (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Атлетико (у гостях), Славія (вдома), Аякс (у гостях), Кайрат (вдома), Юніон (у гостях)

- Ліверпуль (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Атлетико (у гостях), Славія (вдома), Аякс (у гостях), Кайрат (вдома), Юніон (у гостях) Челсі (Англія) - Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Бенфіка (вдома), Аталанта (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Пафос (вдома), Карабах (у гостях)

- Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Бенфіка (вдома), Аталанта (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Пафос (вдома), Карабах (у гостях) Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Інтер (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Копенгаген (у гостях)

- Інтер (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Копенгаген (у гостях) Барселона (Іспанія) - ПСЖ (вдома), Челсі (у гостях), Айнтрахт (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Копенгаген (вдома), Ньюкасл (у гостях)

Другий кошик

Арсенал (Англія) – Баварія (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях)

– Баварія (вдома), Інтер (у гостях), Атлетико (вдома), Брюгге (у гостях), Олімпіакос (вдома), Славія (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях) Баєр (Німеччина) – ПСЖ (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Бенфіка (у гостях), ПСВ (вдома), Олімпіакос (у гостях), Ньюкасл (вдома), Копенгаген (у гостях)

– ПСЖ (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Вільярреал (вдома), Бенфіка (у гостях), ПСВ (вдома), Олімпіакос (у гостях), Ньюкасл (вдома), Копенгаген (у гостях) Атлетико (Іспанія) – Інтер (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Арсенал (у гостях), Буде/Глімт (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Галатасарай (у гостях)

– Інтер (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Арсенал (у гостях), Буде/Глімт (вдома), ПСВ (у гостях), Юніон (вдома), Галатасарай (у гостях) Бенфіка (Португалія) – Реал Мадрид (вдома), Челсі (у гостях), Баєр (вдома), Ювентус (у гостях), Наполі (вдома), Аякс (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях)

– Реал Мадрид (вдома), Челсі (у гостях), Баєр (вдома), Ювентус (у гостях), Наполі (вдома), Аякс (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях) Аталанта (Італія) – Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях)

– Челсі (вдома), ПСЖ (у гостях), Брюгге (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях) Вільярреал (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Баєр (у гостях), Аякс (вдома), Тоттенгем (у гостях), Копенгаген (вдома), Пафос (у гостях)

– Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Баєр (у гостях), Аякс (вдома), Тоттенгем (у гостях), Копенгаген (вдома), Пафос (у гостях) Ювентус (Італія) – Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Спортинг (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Пафос (вдома), Монако (у гостях)

– Боруссія Дортмунд (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Спортинг (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Пафос (вдома), Монако (у гостях) Айнтрахт (Німеччина) – Ліверпуль (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Наполі (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях)

– Ліверпуль (вдома), Барселона (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Наполі (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях) Брюгге (Бельгія) – Барселона (вдома), Баварія (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Марсель (вдома), Спортинг (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях)

Третій кошик

Тоттенгем (Англія) – Боруссія Дортмунд (вдома), ПСЖ (у гостях), Вільярреал (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Копенгаген (вдома), Монако (у гостях)

– Боруссія Дортмунд (вдома), ПСЖ (у гостях), Вільярреал (вдома), Айнтрахт (у гостях), Славія (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Копенгаген (вдома), Монако (у гостях) ПСВ (Нідерланди) – Баварія (вдома), Ліверпуль (у гостях), Атлетико (вдома), Баєр (у гостях), Наполі (вдома), Олімпіакос (у гостях), Юніон (вдома), Ньюкасл (у гостях)

– Баварія (вдома), Ліверпуль (у гостях), Атлетико (вдома), Баєр (у гостях), Наполі (вдома), Олімпіакос (у гостях), Юніон (вдома), Ньюкасл (у гостях) Аякс (Нідерланди) – Інтер (вдома), Челсі (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Марсель (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях)

– Інтер (вдома), Челсі (у гостях), Бенфіка (вдома), Вільярреал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Марсель (у гостях), Галатасарай (вдома), Карабах (у гостях) Наполі (Італія) – Челсі (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Карабах (вдома), Копенгаген (у гостях)

– Челсі (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Спортинг (вдома), ПСВ (у гостях), Карабах (вдома), Копенгаген (у гостях) Спортинг (Португалія) – ПСЖ (вдома), Баварія (у гостях), Брюгге (вдома), Ювентус (у гостях), Марсель (вдома), Наполі (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях)

– ПСЖ (вдома), Баварія (у гостях), Брюгге (вдома), Ювентус (у гостях), Марсель (вдома), Наполі (у гостях), Кайрат (вдома), Атлетик (у гостях) Олімпіакос (Греція) – Реал Мадрид (вдома), Барселона (у гостях), Баєр (вдома), Арсенал (у гостях), ПСВ (вдома), Аякс (у гостях), Пафос (вдома), Кайрат (у гостях)

– Реал Мадрид (вдома), Барселона (у гостях), Баєр (вдома), Арсенал (у гостях), ПСВ (вдома), Аякс (у гостях), Пафос (вдома), Кайрат (у гостях) Славія (Чехія) – Барселона (вдома), Інтер (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Пафос (у гостях)

– Барселона (вдома), Інтер (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Тоттенгем (у гостях), Атлетик (вдома), Пафос (у гостях) Буде/Глімт (Норвегія) – Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Славія (у гостях), Монако (вдома), Галатасарай (у гостях)

– Манчестер Сіті (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Ювентус (вдома), Атлетико (у гостях), Тоттенгем (вдома), Славія (у гостях), Монако (вдома), Галатасарай (у гостях) Марсель (Франція) – Ліверпуль (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Аталанта (вдома), Брюгге (у гостях), Аякс (вдома), Спортинг (у гостях), Ньюкасл (у вдома), Юніон (у гостях)

Четвертий кошик

Копенгаген (Данія) – Боруссія Дортмунд (вдома), Баварія (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Тоттенгем (у гостях), Кайрат (вдома), Карабах (у гостях)

– Боруссія Дортмунд (вдома), Баварія (у гостях), Баєр (вдома), Вільярреал (у гостях), Наполі (вдома), Тоттенгем (у гостях), Кайрат (вдома), Карабах (у гостях) Монако (Франція) – Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Ювентус (вдома), Брюгге (у гостях), Тоттенгем (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Пафос (у гостях)

– Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (у гостях), Ювентус (вдома), Брюгге (у гостях), Тоттенгем (вдома), Буде/Глімт (у гостях), Галатасарай (вдома), Пафос (у гостях) Галатасарай (Туреччина) – Ліверпуль (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Аякс (у гостях), Юніон (вдома), Монако (у гостях)

– Ліверпуль (вдома), Манчестер Сіті (у гостях), Атлетико (вдома), Айнтрахт (у гостях), Буде/Глімт (вдома), Аякс (у гостях), Юніон (вдома), Монако (у гостях) Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) – Інтер (вдома), Баварія (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Марсель (вдома), ПСВ (у гостях), Ньюкасл (вдома), Галатасарай (у гостях)

– Інтер (вдома), Баварія (у гостях), Аталанта (вдома), Атлетико (у гостях), Марсель (вдома), ПСВ (у гостях), Ньюкасл (вдома), Галатасарай (у гостях) Карабах (Азербайджан) – Челсі (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Копенгаген (удома), Атлетик (у гостях)

– Челсі (вдома), Ліверпуль (у гостях), Айнтрахт (вдома), Бенфіка (у гостях), Аякс (вдома), Наполі (у гостях), Копенгаген (удома), Атлетик (у гостях) Атлетик Більбао (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Спортинг (вдома), Славія (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях)

– ПСЖ (вдома), Боруссія Дортмунд (у гостях), Арсенал (вдома), Аталанта (у гостях), Спортинг (вдома), Славія (у гостях), Карабах (вдома), Ньюкасл (у гостях) Ньюкасл (Англія) – Барселона (вдома), ПСЖ (у гостях), Бенфіка (вдома), Баєр (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях)

– Барселона (вдома), ПСЖ (у гостях), Бенфіка (вдома), Баєр (у гостях), ПСВ (вдома), Марсель (у гостях), Атлетик (вдома), Юніон (у гостях) Пафос (Кіпр) – Баварія (вдома), Челсі (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Славія (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях)

– Баварія (вдома), Челсі (у гостях), Вільярреал (вдома), Ювентус (у гостях), Славія (вдома), Олімпіакос (у гостях), Монако (вдома), Кайрат (у гостях) Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (у гостях), Брюгге (вдома), Арсенал (у гостях), Олімпіакос (вдома), Спортинг (у гостях), Пафос (удома), Копенгаген (у гостях)

Зазначимо, що у жеребкуванні опинилися одразу дев’ять клубів, за які виступають українські футболісти.

Календар основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26

1-й тур: 16-18 вересня 2025

2-й тур: 30 вересня – 1 жовтня 2025

3-й тур: 21-22 жовтня 2025

4-й тур: 4-5 листопада 2025

5-й тур: 25-26 листопада 2025

6-й тур: 9-10 грудня 2025

7-й тур: 20-21 січня 2026

8-й тур: 28 січня 2026

Розклад матчів УЄФА оголосить у суботу, 30 серпня.