"Шахтар" обіграв "Серветт" у додатковий час і пробився в Лігу конференцій
Донецький "Шахтар" у наднапруженому поєдинку з "Серветтом" здобув перемогу в додатковий час та пробився до основної сітки Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.
Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.
Напружений поєдинок у Швейцарії
Матч-відповідь у Женеві виявився справжнім трилером. Перший тайм завершився без голів, хоча "гірники" мали кілька небезпечних моментів.
У другому таймі "Серветт" повів у рахунку після швидкої контратаки. Втім, українці швидко відновили паритет.
На 69-й хвилині господарі заробили пенальті, який упевнено реалізував Кевін. Основний час завершився з рахунком 1:1, і команди перейшли до овертайму.
Гол Еліаса вирішив долю путівки
У додаткові пів години напруга на полі лише зросла. "Шахтар" мав кілька моментів, а після удару Кевіна навіть врятувала стійка.
Переможний гол "гірники" забили на 113-й хвилині. Бразильський новачок Еліас отримав м'яч у штрафному майданчику, корпусом прикрив його від захисника і пробив у ближній кут. Голкіпер "Серветта" не впорався з ударом, тож 2:1 на користь донеччан.
Єврокубкова кампанія "Шахтаря"
Цей матч став черговим етапом єврокубкової кампанії "Шахтаря". Раніше команда стартувала у кваліфікації Ліги Європи, де пройшла фінський "Ільвес" і турецький "Бешикташ".
Проте у наступному раунді "гірники" поступилися грецькому "Панатінаїкосу" в серії післяматчевих пенальті та продовжили боротьбу вже у Лізі конференцій.
Перемога над "Серветтом" дозволила українському клубу пробитися до групового етапу третього за престижністю турніру УЄФА.
Раніше ми писали, що "Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників у 1/16 Кубка України сезону 2025/26.
Також зазначимо, що відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів, де гратимуть українські футболісти.
Крім того, читайте про цікаву історію протистоянь "Шахтаря" зі швейцарськими командами.