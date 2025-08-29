ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Шахтар" обіграв "Серветт" у додатковий час і пробився в Лігу конференцій

П'ятниця 29 серпня 2025 00:40
UA EN RU
"Шахтар" обіграв "Серветт" у додатковий час і пробився в Лігу конференцій ФК "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Катерина Урсатій

Донецький "Шахтар" у наднапруженому поєдинку з "Серветтом" здобув перемогу в додатковий час та пробився до основної сітки Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Напружений поєдинок у Швейцарії

Матч-відповідь у Женеві виявився справжнім трилером. Перший тайм завершився без голів, хоча "гірники" мали кілька небезпечних моментів.

У другому таймі "Серветт" повів у рахунку після швидкої контратаки. Втім, українці швидко відновили паритет.

На 69-й хвилині господарі заробили пенальті, який упевнено реалізував Кевін. Основний час завершився з рахунком 1:1, і команди перейшли до овертайму.

Гол Еліаса вирішив долю путівки

У додаткові пів години напруга на полі лише зросла. "Шахтар" мав кілька моментів, а після удару Кевіна навіть врятувала стійка.

Переможний гол "гірники" забили на 113-й хвилині. Бразильський новачок Еліас отримав м'яч у штрафному майданчику, корпусом прикрив його від захисника і пробив у ближній кут. Голкіпер "Серветта" не впорався з ударом, тож 2:1 на користь донеччан.

Єврокубкова кампанія "Шахтаря"

Цей матч став черговим етапом єврокубкової кампанії "Шахтаря". Раніше команда стартувала у кваліфікації Ліги Європи, де пройшла фінський "Ільвес" і турецький "Бешикташ".

Проте у наступному раунді "гірники" поступилися грецькому "Панатінаїкосу" в серії післяматчевих пенальті та продовжили боротьбу вже у Лізі конференцій.

Перемога над "Серветтом" дозволила українському клубу пробитися до групового етапу третього за престижністю турніру УЄФА.

Раніше ми писали, що "Динамо" та "Шахтар" дізналися суперників у 1/16 Кубка України сезону 2025/26.

Також зазначимо, що відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів, де гратимуть українські футболісти.

Крім того, читайте про цікаву історію протистоянь "Шахтаря" зі швейцарськими командами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Футбол
Новини
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
У передмісті Києва зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили