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"Олександрія" припинила боротьбу в Європі: розгром від "Партизана" і скандал із прапором

П'ятниця 01 серпня 2025 00:04
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"Олександрія" припинила боротьбу в Європі: розгром від "Партизана" і скандал із прапором ФК "Олександрія" (фото: fco.com)
Автор: Катерина Урсатій

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА українська "Олександрія" вдруге поступилася сербському "Партизану".

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

"Олександрія" завершила виступи в Лізі конференцій

Підопічні Валерія Нестеренка активно розпочали матч, однак першими моментами не скористалися, зокрема шанс змарнував Безерра.

Ключовим епізодом стала 13-та хвилина, коли "Олександрія" залишилася в меншості через вилучення Беїратше.

Цей епізод одразу ж призвів до пропущеного м’яча - Йован Мілошевич реалізував штрафний удар, точно пробивши у дальній кут воріт Шевченка.

Попри чисельну меншість, українська команда продовжувала створювати моменти, проте з реалізацією були суттєві проблеми.

А от захисні помилки знову стали фатальними, адже на 23-й хвилині Мілошевич подвоїв перевагу після чергової обрізки, а вже наприкінці першого тайму оформив хет-трик, пробивши з розвороту у ближній кут.

На 58-й хвилині ситуація для "Олександрії" ускладнилася ще більше, друге попередження отримав Тео Ндіка, залишивши команду вдев’ятьох. Втім, через три хвилини арбітр вилучив і гравця "Партизана" - Стойкович отримав другу жовту картку.

Згодом серби провели серію замін, одна з яких принесла результат, Вукотич довів рахунок до 4:0.

Скандал із забороною прапора України

Перед початком гри українська делегація зіткнулася з несподіваною забороною – гравцям "Олександрії" не дозволили вийти на поле з державним прапором. Клуб оприлюднив заяву, в якій наголосив, що синьо-жовтий стяг – це символ незламності, і гравці завжди виходили та виходитимуть із ним, незважаючи ні на що.

"Ми - це Україна. І Україна завжди буде з нами, у наших серцях і, безсумнівно, у наших руках", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Попередня поразка "Олександрії"

Перший матч між клубами відбувся 25 липня у польському Катовіце, де український клуб тимчасово проводить домашні матчі єврокубків. Зустріч завершилася невдалим результатом для українського клуба - поразка з рахунком 0:2.

Серби володіли ігровою перевагою та змогли реалізувати свої моменти, у той час як "Олександрія" створювала нагоди, але не змогла втілити їх у забиті м’ячі.

На жаль, реванш не вдався, і в матчі-відповіді "Олександрія" знову поступилася.

Що далі

На цьому "Олександрія" завершує свій єврокубковий шлях. Це перша втрата серед українських клубів у євросезоні-2025/26.

Натомість "Партизан" проходить далі й у третьому раунді зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланн" – "Хіберніан".

Раніше ми писали про перемогу донецького "Шахтаря" над турецьким "Бешикташем" у 2-му раунді кваліфікації.

Також читайте, як житомирське "Полісся" пробилося у 3 коло Ліги конференцій.

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