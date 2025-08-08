Таблиця коефіцієнтів УЕФА: на якому місці Україна після єврокубкового тижня

Після чергового єврокубкового тижня Україна зберегла 27-е місце у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Українськи клуби взяли участь в першим матчах 3-х раундів кваліфікації всіх трьох єврокубків та подарували вболівальникам повний набір результатів: перемогу, поразку та нічию.
Таким чином Україна здобула 1,5 очка (0,375 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та зберегла 27-ме місце в загальному рейтингу.
З перемінним успіхом провели свої зустрічі і представники головних конкурентів нашої країни – Сербії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Азербайджану та Болгарії. За підсумками тижня у країн з третього десятку рейтингу сталася лише одна зміна – румуни випередили угорців.
У поточному сезоні наші команди поки мають показник – 2,000. Це найвищий результат серед сусідів по таблиці (такий ж має й Болгарія).
Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 8 серпня:
На наступному тижні тріо вітчизняних клубів в континентальних турнірах зіграють матчі-відповіді.
Вівторок, 12 серпня
Четвер, 14 серпня
Раніше опублікували відео шедевральних сейвів воротаря "Шахтаря" Різника в матчі проти "Панатінаїкоса".
Також читайте про топ-10 претендентів на "Золотий м'яч"-2025.