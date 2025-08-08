Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после еврокубковой недели

После очередной еврокубковой недели Украина сохранила 27-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Украинские клубы приняли участие в первых матчах 3-х раундов квалификации всех трех еврокубков и подарили болельщикам полный набор результатов: победу, поражение и ничью.
Таким образом Украина получила 1,5 очка (0,375 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и сохранила 27-е место в общем рейтинге.
С переменным успехом провели свои встречи и представители главных конкурентов нашей страны - Сербии, Румынии, Венгрии, Словакии, Словении, Азербайджана и Болгарии. По итогам недели у стран из третьего десятка рейтинга произошло лишь одно изменение - румыны опередили венгров.
В текущем сезоне наши команды пока имеют показатель - 2,000. Это самый высокий результат среди соседей по таблице (такой же имеет и Болгария).
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 8 августа:
На следующей неделе трио отечественных клубов в континентальных турнирах сыграют ответные матчи.
Вторник, 12 августа
Четверг, 14 августа
