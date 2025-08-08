Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после еврокубковой недели

Сколько баллов заработали отечественные команды

Украинские клубы приняли участие в первых матчах 3-х раундов квалификации всех трех еврокубков и подарили болельщикам полный набор результатов: победу, поражение и ничью.

Таким образом Украина получила 1,5 очка (0,375 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и сохранила 27-е место в общем рейтинге.

С переменным успехом провели свои встречи и представители главных конкурентов нашей страны - Сербии, Румынии, Венгрии, Словакии, Словении, Азербайджана и Болгарии. По итогам недели у стран из третьего десятка рейтинга произошло лишь одно изменение - румыны опередили венгров.

В текущем сезоне наши команды пока имеют показатель - 2,000. Это самый высокий результат среди соседей по таблице (такой же имеет и Болгария).

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 8 августа:

Расписание на следующую евронеделю

На следующей неделе трио отечественных клубов в континентальных турнирах сыграют ответные матчи.

Вторник, 12 августа

20:00. Лига чемпионов, "Пафос" - "Динамо"

Четверг, 14 августа