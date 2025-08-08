Шедевральний матч Різника: дивовижні сейви у грі з "Панатінаїкосом" (відео)

Воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник став головним героєм першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького "Панатінаїкоса". Завдяки його восьми сейвам "гірники" зуміли вивезти з Афін нічию - 0:0.

Про це повідомляє РБК -Україна з посиланням на статистику матчу .

Порятунки від Різника

Господарі активно тиснули наприкінці першого тайму, але Різник тричі за три хвилини рятував команду: відбив удар Пельїстрі під поперечину, впевнено зреагував на удар головою та зупинив дальній постріл екс-"гірника" Тете.

У другій половині матчу Дмитро продовжив творити дива: на 80-й хвилині парирував удар Свідерського з близької дистанції, а невдовзі – небезпечний постріл Зарурі.

Саме бездоганна гра голкіпера дозволила "Шахтарю" зберегти ворота сухими та залишити собі хороші шанси перед матчем-відповіддю.

Коли матч-відповідь

Повторна зустріч між українським та грецьким клубами відбудеться 14 серпня в польському Кракові.

Переможець пари вийде до плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де зіграє проти турецького "Самсунспора".

Команда, що програє опуститься в Лігу конференцій та зустрінеться з переможеним у парі "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди). Перша зустріч завершилася гостьовою перемогою нідерландської команди (3:1).